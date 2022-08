Friday, 26 August 2022

All details of the draft law were posted on the official website of the Assembly of the Republic. Accordingly, municipalities and their settlements are listed as follows:

NICOSIA TURKISH MUNICIPALITY:

Nicosia, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 villages)

GAZİMAĞUSA MUNICIPALITY:

Upper Derinya, Famagusta, Tuzla, Mutluyaka (4 villages)

KYRENIA MUNICIPALITY:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 villages)

GUZELYURT MUNICIPALITY:

Upper Bostancı, Lower Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkan (14 villages)

İSKELE MUNICIPALITY:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Bosphorus, Surplus, Iskele, Bahçeler, Boğaztepe, Bosphorus, Altınova, Agillar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca,, Kilitkaya, Tuzluca. (22 villages)

LEFKE MUNICIPALITY: Lower Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenlikoy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademlikoy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 villages)

DEĞİRMENLİK- AKINCILAR MUNICIPALITY:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Veterans, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 villages)

LAPTA – ALSANCAK – ÇAMLIBEL MUNICIPALITY:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 villages)

ERENKOY – KARPAZ MUNICIPALITY:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Sage, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 villages)

MEHMETÇİK – BÜYÜKKONUK MUNICIPALITY:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 villages)

GECITKALE – SERDARLI MUNICIPALITY:

Nargisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Camlica, Gonendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 villages)

MUNICIPALITY OF MESARYA:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 villages)

GÖNYELİ – ALAYKOY MUNICIPALITY:

Alayköy, Gonyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 villages)

YENİBOGAZICI MUNICIPALITY:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 villages)

ÇATALKÖY – ESENTEPE MUNICIPALITY:

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 villages)

DIKMEN MUNICIPALITY:

Şirinevler, Dağyolu, Lower Dikmen, Upper Dikmen, Upper Taşkent, Lower Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 villages)

TATLISU MUNICIPALITY:

Tatlisu (1 village)

BEYARMUDU MUNICIPALITY:

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 villages)

Kibris Postasi