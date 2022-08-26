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New Arrangement For Municipalities Published

  • 8:35 am

Map - Amalgamated Municipalities

Friday, 26 August 2022

All details of the draft law were posted on the official website of the Assembly of the Republic. Accordingly, municipalities and their settlements are listed as follows:

  1. NICOSIA TURKISH MUNICIPALITY:

Nicosia, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet (9 villages)

  1. GAZİMAĞUSA MUNICIPALITY:

Upper Derinya, Famagusta, Tuzla, Mutluyaka (4 villages)

  1. KYRENIA MUNICIPALITY:

Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu (9 villages)

  1. GUZELYURT MUNICIPALITY:

Upper Bostancı, Lower Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkan (14 villages)

  1. İSKELE MUNICIPALITY:

Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Bosphorus, Surplus, Iskele, Bahçeler, Boğaztepe, Bosphorus, Altınova, Agillar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca,, Kilitkaya, Tuzluca. (22 villages)

 

  1. LEFKE MUNICIPALITY: Lower Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenlikoy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademlikoy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli, Yeşilyurt, Erenköy (22 villages)
  1. DEĞİRMENLİK- AKINCILAR MUNICIPALITY:

Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Minareliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Veterans, Dereliköy, Akıncılar, Erdemli, Kırıkkale (22 villages)

  1. LAPTA – ALSANCAK – ÇAMLIBEL MUNICIPALITY:

Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka (20 villages)

  1. ERENKOY – KARPAZ MUNICIPALITY:

Gelincik, Ziyamet, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Sage, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz (14 villages)

  1. MEHMETÇİK – BÜYÜKKONUK MUNICIPALITY:

Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy, Balalan (10 villages)

  1. GECITKALE – SERDARLI MUNICIPALITY:

Nargisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Camlica, Gonendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı, Ulukışla, Kurudere (16 villages)

  1. MUNICIPALITY OF MESARYA:

Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy (9 villages)

  1. GÖNYELİ – ALAYKOY MUNICIPALITY:

Alayköy, Gonyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere (7 villages)

  1. YENİBOGAZICI MUNICIPALITY:

Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova (8 villages)

  1. ÇATALKÖY – ESENTEPE MUNICIPALITY:

Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli (6 villages)

  1. DIKMEN MUNICIPALITY:

Şirinevler, Dağyolu, Lower Dikmen, Upper Dikmen, Upper Taşkent, Lower Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek (13 villages)

  1. TATLISU MUNICIPALITY:

Tatlisu (1 village)

  1. BEYARMUDU MUNICIPALITY:

Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik (7 villages)

Kibris Postasi

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