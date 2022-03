Tuesday, 1 March, 2022.

Police have warned that US$4,000 in counterfeit banknotes have been put into circulation by a casino player in Kyrenia, Kibris Postasi reported.

The police have published the serial numbers of a total of 4,000 US dollars, which are in denominations of 50 and 100 US dollar banknotes.

The public are warned to pay special attention to any US dollar banknotes they may have in their possession and to report any suspicious finds to their nearest police station.

The serial numbers of counterfeit 50 US banknotes are as follows:

MB 51952377A, MB 51940211A, MB67151174A, MB 67151815A, MB 51941614A,MB 67140308A, MB 67151814A, MB51941617A, MB 37541552A, KB 48244949L, KB 67151815A, KB 51941614A, KB 48631247L, KB 48244824L, KB 48631242L, KB 48241224KB, KB 48234824L, KB48241224L, KB4824L4824L, KB48241224L, KB4824L4824L, KB4824L, KB48244824L 48250591L, KB 48244204L, KB 63441128L, KB 48244821L, KB 48250436L, KB 48250052L, KB 48241226L, KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 48250052L, KB 48241226L, KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 4824L, 634425, KB 4824L, 634425, KB 4824L, KB4824L, KB4824L, KB4824L, KB4824L, KB4824L, KB4824L, KB4824L, KB 4824L, 634425 KB 48241840L, KB 48241373L, KB 48247836L, KB 48241372L, KB 48250543L, KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L, KB 63447942L, KB 63444563L, KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L, KB 63447942L, KB 63444563L, KB 634497L, KB4824L, 634443, KB 63447942L, KB 634497L, KB 6344L, KB 4824L, 634443, KB 4824L, KB4824L, KB4824L, 634443

Serial numbers of counterfeit 100 US dollar banknotes:

HD 76432864A, HD 76431673A, HD 76432030A, HD 76432868A, HD 76432867A, HD 76432865A, HD 76434362A, HD 76432878A, HD 76432861A, HD 76434359A, HD 76431685A, HD 76431686A, HD 76431686A.

Kibris Postasi